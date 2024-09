Gaeta Trasloco ufficio urbanistica del Comune il consigliere Scinicariello attacca assessore Coscione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 7 settembre 2024)– La partenza alla volta deldi Formia del quasi ex dirigente del settoredeldiPietro D’Orazio sta creando una situazione di confusione e di anarchia. Nel senso che chi arriva per primo la mattina nel palazzo di XIX Maggio ha più voce in capitolo rispetto a qualsiasi ritardatario. L'articolodel, ilTemporeale Quotidiano.