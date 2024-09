Francia in piazza oggi contro Macron Barnier cerca i numeri per il governo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) –'il colpo di mano' di Emmanuel, che ha nominato premier Michel, 'tradendo' il messaggio del voto,lascende incon 150 manifestazioni in tutto il paese. Le mobilitazioni sono in programma i diverse città a Marsiglia, Lilla, Nizza, Lione, Bordeaux e Strasburgo. A Parigi l'appuntamento è per L'articoloinper ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.