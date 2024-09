Foggia medici aggrediti dai parenti della paziente morta | “Attimi di terrore abbiamo avuto paura di morire”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 7 settembre 2024) Assediati dopo la morte di una 23enne di Cerignola,e infermieri sono stati costretti a barricarsi in una stanza del nosocomio, come si vede in un video. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Sull'accaduto è stata aperta una inchiesta.