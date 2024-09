Final Fantasy 16 ed i remake del 7 sono in arrivo su Xbox Series X|S secondo un noto insider

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 7 settembre 2024) Jez Corden ha condiviso una nuova indiscrezione dove ha rivelato che Square Enix potrebbe annunciare le versionidi svariati capitoli didurante l’evento di Microsoft, in programma al Tokyo Game Show tra poche settimane. Appena poche ore dopo l’annuncio del nuovo appuntamento comunicativo del colosso di Redmond che andrà in scena all’evento giapponese nella giornata del 26 Settembre, iled apprezzato giornalista di Windows Central ha condiviso delle nuove indiscrezioni riguardanti il franchise della Fantasiae. Jez Corden ha affermato nello specifico che “l’intera serie è in programma” per arrivare suXS, dove tra questi troviamo nello specifico7 Rebirth, la raccoltaPixel Remaster (che include le versioni HD dei primi sei capitoli della serie) ed infine16.