Fi | Schifani ' Tajani rappresentante autorevolissimo portiamo avanti valori Berlusconi'

(Di sabato 7 settembre 2024) Palermo, 7 set. (Adnkronos) - "Antoniocontinua a essere un, protagonista anche di quelle scelte internazionali che vedono in Raffaele Fitto l'indicazione di nostro commissario e probabilmente vicepresidente. E ha fatto un grande lavoro con Ursula Von der Leyen per raggiungere questo obiettivo, perché, dobbiamo riconoscerlo, Fitto viene da un partito che non ha votato la Presidente della Commissione Europea, eppure. Noi abbiamo iniziato un percorso nuovo all'indomani della scomparsa di Silvio, di fare in modo di dimostrare agli italiani che ie il pensiero dici sono. Ci sono e li, noi che abbiamo avuto la fortuna di vivere accanto a lui". Sono le parole del Presidente della Regione siciliana, Renato, intervenendo all'assemblea dei giovani di Fi a Bellaria-Igea Marina.