Fi | Schifani ' Non siamo un taxi ma dobbiamo aprirci per ampliare il consenso' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Palermo, 7 set. (Adnkronos) - "Oggi Forza Italia ha superato un momento di crisi di quando ci ha lasciato Berlusconi, con la guida di Antonio Tajani ha superato felicemente lo scoglio delle Europee. Abbiamo lavorato tutti per questo obiettivo. E lo abbiamo fatto senza risparmiarci. Io sono siciliano. E noi abbiamo contribuito, abbiamo dato un grande aiuto ad Antonio Tajani e Fi con un risultato senza precedenti, quel 23 per cento che è il frutto di una politica che ha lavorato peril. Per, come abbiamo sempre detto dall'indomani della morte di Berlusconi.a chi? E' evidente che noi nonun, ci mancherebbe, maun partito che ha radici fondate e profonde nel Partito popolare europeo". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato, intervenendo alla festa di Fi Giovani.