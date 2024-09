Festività mariane a Loreto è il rione Villa Costantina a vincere la Corsa del Drappo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024)(Ancona), 7 settembre 2024 - E’ ildi, per la prima volta, a essersi aggiudicato quest’anno ladel. C’è una ricorrenza importante a fare da sfondo alle celebrazioni del “Settembre Lauretano”, collegate con la ricorrenza della Natività di Maria (che cade domani, 8 settembre). E’ proprio la tradizionale gara di cavalli in salita, unica nel suo genere in Italia, che compie 120 anni, una delle iniziative più spettacolari e partecipate delle imminentipatronali. “È un evento molto coinvolgente, che abbiamo riportato negli ultimi anni nel solco della tradizione più verace. Per questo mi sento di ringraziare il grande lavoro anche dei quartieri e dei rioni, che hanno collaborato addobbando tutta la città con i loro colori”, ha detto il sindaco Moreno Pieroni.