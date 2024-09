Europe Triathlon Youth Championships Facco vince il bronzo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 7 settembre 2024) BANYOLES (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italia delsale sul podio a Banyoles (Spagna) nell’Festival. Vittoria, portacolori del G.S. Fiamme Oro, nella finale A donne ha conquistato la medaglia dicon il tempo di 22:24 alle spalle della francese Anouk Rigaud e della russa Sofia Tikhonova, rispettivamente oro e argento. Quarto posto ai piedi del podio con 22:32 per Carlotta Verde della società T.D Rimini, 15^ piazza per l’ultima azzurra in gara nella Finale A Vanessa Del Carlo (Team Star). Nella Finale B donne prima e seconda piazza rispettivamente per Licia Ferrari del Valdignee Chiara Guarisco del Doria Nuoto Loano 2000. Nella Finale A maschile Achille Alessandri (T.D. Rimini), il miglior azzurro in gara, ha tagliato il traguardo in ottava posizione.