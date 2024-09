ERRATA CORRIGE | Avanzanite Bioscience comunica l’autorizzazione da parte della Commissione europea del medicinale orfano AKANTIOR®

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 7 settembre 2024) AKANTIOR (poliesanide) è il primo e unicoper il trattamentocheratite da Acanthamoeba, una rara e grave infezione oculare che spesso provoca cecità e perdita degli occhi.all’immissione in commercio è stata data in base all’efficacia comprovata dallo studio di fase III ODAK e al confronto con i dati di controllo storici. L’85% dei pazienti che ha ricevuto AKANTIOR è guarito, solo il 7% ha richiesto un trapianto di cornea terapeutico e nessuno un trapianto di cornea ottica.si impegna a collaborare con le autorità sanitarie locali per garantire l’accesso ad AKANTIOR in 26 Paesi europei per i pazienti idonei. Questa approvazione rappresenta un salto di qualità nella strategia didi espandersi in Europa, ampliare il portafoglio e perseguire l’ambizione di diventare un’azienda globale di malattie rare.