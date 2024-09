Emergency direttrice comunicazione | In 30 anni curate 13 mln di persone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 set. (Adnkronos) – ?La speranza dei nostri fondatori era quella in futuro di diventare inutili, cioè che si potesse fare a meno di qualcuno che cura le vittime della guerra, siamo ancora lontani da questa visione?. Lo ha detto Simonetta Gola,, durante i festeggiamenti del trentennale della Ong in corso a Reggio Emilia. ?In 30ha curato 13 milioni die questo è un dato oggettivo – ha aggiunto – Credo che abbia portato anche una visione del mondo più basata sui diritti delle, sulla centralità dei diritti e sull’uguaglianza. È ovvio che è un po’ un pensiero in controtendenza se vediamo quello che sta succedendo intorno a noi?.