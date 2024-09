Ecco il ruolo della distribuzione elettrica nella transizione energetica Lo studio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) In Italia la rete diha unchiave per abilitare lasia per la crescente connessione di impianti distribuiti (oltre il 70%capacità rinnovabile addizionale da installare entro il 2030 in Italia verrà infatti connessa alla rete di) sia per ilsempre più attivo dei consumatori finali nel sistema elettrico, che diventano prosumer e promotori di “attività ” innovative.