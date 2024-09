È SEMPRE MEZZOGIORNO | IL RITORNO DI ANTONELLA CLERICI TRA RICETTE E BUONUMORE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 7 settembre 2024)sta per ritornare con il suo “E’” su Rai1. Un programma dove la ritualità, la leggerezza e l’amore incondizionato per il suo pubblico la fanno da padrone. L’empatia che, da, riesce ad instaurare con chi la segue da casa è “cosa rara” in televisione. Se ci si pensa, tutti la conoscono come “” o “Antonellina” e non come “la”: questo avveniva, per esempio, con “la Carrà”. Raffaella, infatti, si lamentava perché in Spagna tutti la chiamavano “Rafaela” mentre, in Italia, era chiamata, appunto, “la Carrà”: questo, a mio parere, era dovuto al fatto che lei fosse un’icona, una vera regina ed il suo sterminato pubblico aveva anche rispetto ed una sorta di soggezione verso di lei., invece, è la nostra vicina di casa, la nostra amica a cui possiamo raccontare tutto ed una donna di cui ci si fida.