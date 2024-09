Doppia ondata di maltempo in arrivo allerta arancione nel Veronese

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di sabato 7 settembre 2024) Prove d'autunno in Veneto conmeteo per il forteprevisto per domani, 8 settembre.Le condizioni meteo sul Veneto andranno incontro ad un cambio di stagione nei prossimi giorni, complice il flusso atlantico che porterà due impulsi instabili.Stando a quanto previsto da