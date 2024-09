Disagi e rabbia a Messina2 ancora senza acqua oltre 350 famiglie | autobotti e tecnici dell' Amam al lavoro

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Messina due restaa secco. Continua infatti a non entrarenei serbatoi del complesso. Per l’potrebbe trattarsi di una bolla d’aria che impedisce il flusso o problemi legati alla pressione. In un condominio in cui vivono350hanno mandato ieri prima quattro