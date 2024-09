Da domenica arriva l’autunno ma prima la Sicilia affronta un weekend rovente

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di sabato 7 settembre 2024) La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n. 202 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 dell’08/09/2024 per le successive 24 ore. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita intorno ai 37 °C. L’estate non sembra voler lasciare spazio alin (Monrealelive.it)