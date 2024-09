Crollano solette muore imprenditore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 16.55 Unedile di 51 anni è morto dopo essere stato travolto dal materiale causato dal crollo di alcunementre stava lavorando alla ristrutturazione di un casolare a Tignale, in provincia di Brescia. L'uomo è morto all'istante. Grave l'operaio che era con lui, che è stato trasferito in codice rosso in ospedale.