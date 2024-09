Cos’è la Trilogia del tempo di Sergio Leone e perché si chiama così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 7 settembre 2024) Condelsi intendono gli ultimi tre film girati da, ovvero C’era una volta il West (1968), Giù la testa (1971). E il suo capolavoro finale, C’era una volta in America (1984). Si tratta di opere che in qualche modo rappresentavano una nuova fase per l’autore capitolino. Il quale, dopo ladel dollaro, approdò a una nuova dimensione narrativa. Più intima e ironica. In C’era una volta il West, scritto con la collaborazione di Bernardo Bertolucci e Dario Argento,si confronta con la grandezza del mito-West., abbandonando gli scenari spagnoli di Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo,gira in America. Anzi, nella Monument Valley di John Ford.