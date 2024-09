Coppa Italia il Lecce invita allo stadio gli alunni di tutte le scuole della provincia

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di sabato 7 settembre 2024)– Due iniziative destinate ai più giovani sono state annunciate dal. La prima si terrà venerdì 13 settembre alle 19 in piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, dove bambine e bambini delleelementaricittà – sono 4mila e 600 in tutto – riceveranno gli auguri per l’inizio