Concessione di un orto urbano ultime occasioni per fare richiesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Gli orti urbani incentivano l’attività fisica e migliorano l’alimentazione con prodotti a km 0. Ora c’è un’opportunità per i rescaldinesi. Fino al 30 settembre possono presentare domanda digratuita di uncomunale in via Etna. L’Amministrazione comunale ha riaperto i termini per la(la modulistica è nel sito). Sono 6 le particelle ortive che potranno essere assegnate ai cittadini. I requisiti per presentare domanda sono: essere maggiorenni residenti, non possedere un altro(o terreno utilizzabile ad) nel Comune o nei Comuni confinanti; non essere debitori di somme nei confronti dell’Amministrazione o avere con la stessa liti pendenti in corso; non essere agricoltori a titolo principale. Ladurerà fino al 31 dicembre 2025, sarà a titolo personale, dunque la conduzione non potrà essere demandata a terzi.