Come finisce il film Il sindaco del rione sanità | il passaggio dell’eredità

(Di sabato 7 settembre 2024) IlIldelsi conclude con la morte di Antonio Barracano. Dopo aver cercato di mediare un conflitto tra due giovani del quartiere, Barracano viene ferito a morte da uno di loro, Arturo Santaniello, che non accetta l’intromissione del “” negli affari della sua famiglia. Nonostante le sue ferite, Barracano rifiuta l’assistenza medica per evitare che l’aggressore venga incriminato e preferisce morire nella sua casa, lasciando in eredità il suo ruolo di “” al giovane Rafiluccio, sperando che possa mantenere la pace nelcon metodi meno violenti. Questo dopo che Santaniello racconta di aver diseredato suo figlio Rafiluccio perché lo considera un perdigiorno, incapace di portare a termine un lavoro e privo di rispetto per lui e per la defunta madre.