Come è finito il match di scacchi più atteso dell' anno

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Da una parte Magnus Carlsen, ex campione del mondo e numero uno delle classifiche, dall'altra Hans Moke Niemann, giocatore americano in grande ascesa, e probabilmente anche il più chiacchierato negli ambienti scacchistici. I due sono stati i protagonisti della controversia più importante degli ultimi due anni che, intorno alla parola 'cheating' (imbroglio) ha acceso gli animi, diviso le folle, fatto discutere appassionati e analisti, occupato pagine di giornale. Carlsen e Niemann si sono sfidati di nuovo ieri a Parigi, durante le semifinali dello Speed Chess Championship, torneo ricchissimo organizzato da Chess.com a due passi dal Louvre, in una serie di partite che avevano il sapore della resa dei conti. Come se fossero due pugili in un ring e tutt'intorno le persone non aspettassero che vederli combattere.