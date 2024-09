Colto da malore in campagna | 77enne trovato morto a Lanciano

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Era uscito di casa per recarsi in un terreno di sua proprietà e non è più tornato. Unè stato fatale ad undisenza vita nella tarda mattinata di oggi, 7 settembre.Pare che l'uomo, titolare di una ditta per l'installazione di impianti idraulci, si fosse recato