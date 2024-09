Cernobbio Meloni | Quella di Sangiuliano vicenda privata non indebolirà il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Giorgiaribadisce cheche portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaroè una. La presidente del Consiglio ne parla al Forum Ambrosetti, intervistata dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. "Come ha spiegato un suo collega, il direttore de La Stampa Malaguti,di Sangennaro è unae quando parli per giorni della vitadi un ministro la sua vita pubblica è finita", spiega la premier.però precisa: "C'è stata una forte questione mediatica su una questionedi un ministro, è un precedente al quale io non intendo prestarmi, per questo non avevo accettato le sue dimissioni, che poi sono diventate irrevocabili". "Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il, temo che non accadrà", assicura poi il capo dell'esecutivo.