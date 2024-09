Caos elezioni presidente Serie B Veltroni scrive a Balata | 4 punti per fare chiarezza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) “Gentile, Certo del suo desiderio di costruire un quadro trasparente e limpido per la competizione elettorale in corso, sono a chiederLe alcune iniziative per assicurare la piena espressione del diritto democratico dei 20 club affiliati all’associazione che Lei presiede. 1) chiarire prima della competizione elettorale la validità di tutte le candidature a mezzo comunicazione ufficiale inequivocabile, fugando così anche teorie diffuse a mezzo stampa, per da dare a tutti i candidati e a tutti gli elettori fiducia nell’aspetto definitivo del risultato elettorale, qualsiasi esso sia. 2) permettere ai club di votare di persona e in presenza, salvaguardando il loro libero diritto all’anonimato e alla libera decisione sulla rappresentanza in assemblea.