Cantieri fermi da vent’anni | dentro al palazzo abbandonato di Renzo Piano

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Il silenzio è quasi assordante. Si sente soltanto il passaggio delle automobili. La strada è a senso unico per alcuni interventi alla carreggiata. Siamo in via Guido Ucelli di Nemi, a Ponte Lambro, tra i caseggiati popolari costruiti nel 1972. Quattro edifici, almeno 300 appartamenti. Tra i