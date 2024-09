Calcio l’imprenditore Javier Faroni è il nuovo presidente del Perugia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Inizia una nuova era per il Grifo., imprenditore di origine argentina, è ile azionista dell’A.C.. Il closing è avvenuto oggi presso lo Studio Associato Biavati di, con il trasferimento del 100% delle quote da Massimiliano Santopadre, ex“. Recita così la nota del club umbro, che ha ufficializzato il cambio di proprietà. “Il management sportivo della società rimarrà invariato, garantendo così continuità nella gestione tecnica e operativa della squadra, ma la nuova proprietà ha già delineato i suoi obiettivi: rafforzare la squadra per portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano. La strategia di rafforzamento passerà anche per l’arrivo di professionisti argentini di grande qualità ed esperienza.