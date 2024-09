Calcio in tv? Il prezzo è giusto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 7 settembre 2024) Vedere ilin tv in Italia costa, ma non più che negli altri paesi. Intanto, però, l’audience di Dazn crolla. Intervistato dall’inserto Economia del Corriere della Sera l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato come i prezzi degli abbonamenti televisivi nel nostro paese siano “in linea con i costi degli altri grandi campionati europei”. De Siervo ha ragione. Anche se è difficile fare un confronto esatto (data la babele di pacchetti che vengono offerti dalle varie piattaforme), se prendiamo come termine di paragone l’offerta standard di Dazn (359 euro l’anno, se pagato in un’unica rata, per vedere l’intera Serie A) non è un abbonamento più caro di quello proposto all’estero per seguire i principali campionati europei.