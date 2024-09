Brutta caduta con la mountain bike lungo un sentiero per Ridracoli Operazione di soccorso con elimedica e verricello

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è conclusa con un trauma toracico l’escursione in bici a San Paolo in Alpe di una 31enne di Calderara di Reno. La giovane si trovava in compagnia di un’amica con la quale stava percorrendo unche conduce alla diga di. All’improvviso la 31enne èrovinosamente a terra