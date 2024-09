Brescia crolla il solaio in un caseggiato durante la ristrutturazione | morto l’imprenditore Tedeschi grave un operaio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024)Albertonel crollo deldi unche stava ristrutturando insieme alla sua squadra a Tignale, sulla rivana del lago di Garda. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche undi 51 anni, che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita ed è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Civile di, mentre gli altri lavoratori sono rimasti illesi., sposato e padre di tre figli, era il titolare della Costruzioni Edilie una figura molto nota nella cittadina di circa mille abitanti. Era impegnato in diverse associazioni di volontariato, si era candidato alle ultime elezioni e proprio in serata era atteso come una delle figure impegnate nel trasferimento della statua della Madonna al santuario. La commemorazione potrebbe essere annullata per lutto.