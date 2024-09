Brasile Lula destituisce il ministro per i Diritti Umani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il presidente Luiz Inácioda Silva ha destituito il suodeie della Cittadinanza Silvio Almeida dopo le accuse di molestie sessuali raccolte dal movimento Me Too. Almeida, 48 anni, avvocato e saggista, lascia il terzo governodopo un anno e otto mesi da. "Di fronte alle gravi accuse contro ilSilvio Almeida e dopo averlo convocato per un incontro al Palazzo presidenziale di Planalto, nella prima serata di venerdì 6, il presidenteha deciso di destituirlo dall'incarico", si legge in un comunicato stampa della presidenza della Repubblica verde-oro dove si aggiunge che "il presidente considera insostenibile mantenere ilin carica vista la natura delle accuse di molestie sessuali".