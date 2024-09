Borgo dei borghi 2025 Scarperia in gara per la Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024)E SAN PIERO –deicandidata per ladei, dopo la grande vittoria di Peccioli nell’edizione 2024, il Comune die San Piero candidato nella sfida di ‘Kilimangiaro’, programma Rai 3, al via 20 ottobre 2024. E ci sono le telecamere Rai in questi giorni nella cittadina per le riprese. Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della: “Sarà ildia rappresentare lanella sfida deipiù belli D’Italia! La competizione andrà in onda sul programma televisivo Kilimangiaro di Rai3. Che meraviglia. Dobbiamo far vincere la, facciamo vincere”.