Bollate malati cronici senza medico | ora le ricette via mail

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 7 settembre 2024): ora lesi fanno via. C’è una novità decisamente importante per coloro che sono rimastidi base e devono rivolgersi all’AmbulatorioTemporaneo dell’ospedale di via Piave a. Prima della pausa estiva avevamo scritto della situazione quasi drammatica per i, con lunghe