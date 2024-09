Beetlejuice Beetlejuice | cos’è successo al padre di Lydia?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 7 settembre 2024) Le dinamiche familiari dell’originalesono ciò che ha reso il film di Tim Burton un tale, ed è proprio per questo che la famiglia gioca una componente importante in. I primi dettagli sulla trama del sequel hanno confermato che Charles Deetz, interpretato nel film del 1988 da Jeffrey Jones, è morto e proprio la sua morte ha motivato i punti chiave della trama. Con l’uscita del film nelle sale, i fan hanno appreso il destino del personaggio e l’impatto che la sua morte ha avuto sul sequel. Nel 2002 Jones è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico e tentativo di adescamento di minori. Jones ha comunque fatto diverse apparizioni in film e progetti televisivi, ma la sua storia criminale ha probabilmente influenzato la decisione di Burton su come gestire il personaggio.