Auto in marcia va a fuoco sulla tangenziale | spavento per la conducente

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di sabato 7 settembre 2024) BRINDISI - Una Renault Clio bianca è andata in fiamme mentre era in corsadi Brindisi, in direzione Lecce (strada statale 16). Grossoper la, che è riuscita a fermare il mezzo a bordo della carreggiata prima di scendere frettolosamente. È quanto accaduto