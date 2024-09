April la recensione | storie di mala sanità in Georgia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 7 settembre 2024) Il film:, 2024. Regia: Déa Kulumbegashvili. Cast: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze. Genere: drammatico. Durata: 134 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in lingua originale. Trama: Nina, ginecologana, è oggetto di voci secondo cui praticherebbe aborti clandestini. A chi è consigliato? Agli appassionati di cinema d’autore, specie se dotati di stomaci forti. Tra gli effetti positivi della fantomatica Selezione Ufficiale di Cannes 2020 (edizione che non si tenne per via del Covid ma pubblicò comunque una lista di titoli che avrebbe mostrato in circostanze normali) c’era lo spazio concesso a film più piccoli e fragili che altrimenti sarebbero forse passati inosservati nel marasma di eventi annullati a causa della crisi sanitaria.