Anziani non autosufficienti | boom di richieste all’associazione De Banfield

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di sabato 7 settembre 2024) TRIESTE - Le persone prese in carico dDe, che si occupa di assistere glinone le loro famiglie, sono in “crescita enorme, circa il 15 per cento in più dal 2021”. Lo dichiara Giovanna Pacco, direttrice generale dell’associazione, a margine della