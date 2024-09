Albinoleffe-LR Vicenza | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Alle 20.45 prenderà il via la gara trae LR, terza giornata del campionato di Serie C. Le(3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Baroni; Borghini, Zanini, Astrologo, Parlari, Munari; Zoma, Longo. All. LopezLR(3-4-1-2)