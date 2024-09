Albinoleffe-LR Vicenza | i convocati di Vecchi

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Mister, per la sfida esterna contro l’, in programma questa sera alle ore 20.45, ha convocato 21 calciatori. La squadra biancorossa proverà ad ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato.L'elenco completo.Portieri: Massolo, Gallo, ConfenteDifensori