Albinoleffe-LR Vicenza | 0-1 al termine del primo tempo

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilchiude avanti il1-0 sul campo dell', ma con l'uomo in meno. In cronaca.Al 3' punizione per il, batte Costa, ma Marietta respinge. Al 13' ammonito Della Latta, al suo debutto con la maglia biancorossa. Al 32' doppio salvataggio di Confente e Costa