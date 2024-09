Agatha All Along – il nuovo spot rivela un Easter Egg del Mago di Oz

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 7 settembre 2024) IldiAllinclude un cenno aldi Oz.Harkness sfoggia tantissimi look diversi nello show Disney+. Ma un cambio di costume la fa sembrare piuttosto verde con un chiaro riferimento al classico del 1939. Kathryn Hahn sembra essere completamente disposta a correre qualsiasi rischio quando si tratta diAll. Ci sono stati riferimenti a vecchi film horror e musical nelle ultime settimane nel materiale di marketing di questo show. In particolare, lo showrunner Jac Schaeffer ha parlato con Entertainment Weekly di come la loro produzione abbia scelto l’ispirazione da diverse fonti. “Questo è il mio marchio personale di donne nel loro stile costiero da nonna, che pugnalano alle spalle e sono ipocrite e lottano per un posto nella scuola privata”, ha detto Schaeffer. “Quelle sono streghe. Quella è una congrega.