AEW | Tony Khan sembra confermare il rinnovo dell’accordo con Warner Media

(Di sabato 7 settembre 2024) Da qualche tempo si parla della trattativa per ildei diritti tv in corso tra AEW e. Ricordiamo che i tv show della federazione di(Dynamite, Collision e Rampage) vanno in onda sui canali dell’emittente, ossia TNT e TBS. Proprio il Presidente AEWorache la partnership conè destinata a proseguire anche per i prossimi anni.si dice certo Con All Out in programma per questa notte, Rampage e Collision sono andati in onda ieri sera da Chigaco su TNT. Ebbene, a fine serata a telecamere ormai spente,ha parlato ai fan presenti confermando che TNT e TBS resteranno la casa della AEW per il futuro: “Credo di poter dire con una certa sicurezza che la AEW resterà su TNT e TBS”.