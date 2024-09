Accoltellato alla gola sul lungomare di Napoli | è giallo sulla morte di un uomo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – È statol’trovato morto questa mattina sul. Il corpo era riverso per terra in una possa di sangue in viale Dohrn. La vittima è di origine straniera. Sul posto sono intervenute la polizia di Stato e la guardia di finanza. A condurre le indagini sull’omicidio sono gli investigatori della Squadra mobile.