A Venezia Leone d’oro per Pedro Almodóvar Italia argento con Vermiglio di Delpero

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 7 settembre 2024)(ITALPRESS) – Va aildell’81ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La Giuria presieduta da Isabelle Huppert ha assegnato il massimo riconoscimento del Concorso81 a “The Room Next Door”, la stanza accanto, il film che il regista spagnolo ha dedicato al tema dell’eutanasia. Un premio giusto, il migliore che ci si poteva aspettare alla fine dei giochi di questo festival, che ha in più il merito di dare alla Mostra il primato di far vincere un Maestro che a tutt’oggi non aveva mai vinto un grande festival con nessuno dei suoi pur tanti capolavori.