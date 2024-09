Zelenskysbagliato divieto lungo raggio per colpire Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) La politica occidentale di negare a Kiev la capacità aperanche laè "sbagliata": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina in corso nella base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, come riferisce su Telegram lo stesso leader.