Violenza al Riuniti | Dall' azienda sanitaria alle istituzioni responsabilità è di tutti

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) “L'ennesimo episodio di aggressione nei confronti dei medici e del personale sanitario ci indigna come professionisti e come cittadini esposti e non tutelati. Basta ai soliti incontri che non hanno portato e non portano a nessuna soluzione, basta allo scarica barile continuo, basta a soluzioni