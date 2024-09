Vigilantes pestarono a morte un paziente che voleva entrare in auto al Policlinico arrestati in quattro

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 6 settembre 2024) NAPOLI – Nel corso della mattinata odierna personale del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero e militari della Stazione CC Napoli-Marianella hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti disoggetti, dipendenti dell’Istituto di Vigilanza a cui era affidato il servizio di portineria delUniversitario “Federico II” di Napoli, gravemente indiziati di concorso in omicidio preterintenzionale pluri-aggravato per aver commesso il fatto in più persone riunite e con abuso dei doveri inerenti il pubblico servizio.