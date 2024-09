Vigheffio frontale tra due auto | un ferito grave

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un incidente stradale si è verificato a, alle 12:55, in strada Farnese. Per cause ancora in corso d'accertamento, duesi sono scontrate con uno dei due conducenti finito in Pronto Soccorso a Parma con ferite giudicate dai sanitari di media gravità. Sul posto un'ambulanza partita da