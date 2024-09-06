Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 18:15 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE DI 6 KM IN AUMENTO PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NETTUNENSE VERSO ALBANO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, ALTEZZA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SU VIA CASILINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA BORGHESIANA VERSO Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 17:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE DI 6 KM IN AUMENTO PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NETTUNENSE VERSO ALBANO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, ALTEZZA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SU VIA CASILINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA BORGHESIANA VERSO ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 17:15 - PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA ED APPIA E PIU AVANTI ALTEZZA LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 16:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 ROMA FIRENZE INCIDENTE ALTEZZA ORTE. IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Pinerolo: domani inaugura ''L mercà d'le cavagne' in piazza Roma - Dopo quasi 14 mesi i produttori agricoli tornano nella 'loro' piazza Roma rinnovata. Domani, sabato 7 , alle 9,30, verrà inaugurato ''L mercà d'le cavagne' con la ...anche una revisione della viabilità ... torinoggi
- Sbaracco estivo a Piacenza l'8 settembre, le modifiche alla viabilità - Sbaracco estivo a Piacenza l'8 settembre: modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento, ...di posti auto privati e mezzi di soccorso " in via Cavour (consentendo l'attraversamento da via Roma ... piacenza24.eu
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