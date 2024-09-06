Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 16:30 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma FIRENZE INCIDENTE ALTEZZA ORTE. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA ED APPIA E PIU AVANTI ALTEZZA LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 15:30 - IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 ROMA FIRENZE INCIDENTE ALTEZZA ORTE. PRESTARE ATTENZIONE SULL’A12 ROMA CIVITAVECCHIA INCIDENTE ALTEZZA KM 29+000, TRA CERVETERI E SANTASEVERA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA ED APPIA IN INTERNA E PIU AVANTI ALTEZZA LABARO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 12:30 - SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E CRISTOFORO COLOMBO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 11. SULLA NETTUNENSE POI CODE NEI DUE SENSI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA E CODE PER LAVORI TRA CAMPOLEONE E VALLELATA QUI ATTIVO ANCHE IL SENSO UNICO ALTERNATO IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17. romadailynews
- Sbaracco estivo a Piacenza l'8 settembre, le modifiche alla viabilità - Sbaracco estivo a Piacenza l'8 settembre: modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento, ...di posti auto privati e mezzi di soccorso " in via Cavour (consentendo l'attraversamento da via Roma ... piacenza24.eu
- Manifestazione '46Strabergamo 2024', dal 13 al 15 settembre 2024: modificata la viabilità - ...30 alle ore 10:00 di domenica 15 settembre 2024 e comunque sino al termine del passaggio dei partecipanti alla manifestazione in viale Roma nel tratto compreso tra via Tasca e largo Porta Nuova ... comune.bergamo
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