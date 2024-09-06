Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 12:30 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLETNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E CRISTOFORO COLOMBO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 11:30 - SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral . 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SCORREVOLE SUL GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SI SEGNALANDO SOLO DELLE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 09:45 - E’ IN CORSO UN INTERVENTO DI SOCCORSO. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA CEPRANO E CASSINO. VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 09. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI INCONTRANO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PONTINA E DIRMAZIONE ROMA SUD SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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